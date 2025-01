«Matrix Resurrections»: Neos Rückkehr erstmals im Free-TV

Normalo Thomas A. Anderson wird wieder zu Neo

Seit dem Finale der «Matrix»–Trilogie sind in «Resurrections» 60 Jahre vergangen. Thomas A. Anderson (Reeves) lebt unbehelligt als erfolgreicher Game–Entwickler in der Scheinwelt. Ohne es zu wissen, hat er seine Erfahrungen als Neo zur Handlung von drei Videospielen gemacht. Immer wieder blitzt bei ihm jedoch die Vermutung auf, dass es sich dabei um reale Geschehnisse handeln könnte. Um diese «Wahnvorstellungen» zu unterdrücken, befindet er sich in psychiatrischer Behandlung und muss regelmässig Medikamente – eine blaue Pille – zu sich nehmen.