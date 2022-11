Auch Cathy Hummels tut es leid

Mit seiner Enttäuschung ist der Weltmeister von 2014 nicht alleine. Unter dem Post sprechen ihm zahlreiche Unterstützer und Fans in den Kommentaren Mut zu. Auch Ehefrau Cathy Hummels (34) äusserte sich öffentlich zu der Entscheidung. Auf Instagram teilte sie in ihren Stories die Schlagzeile und schrieb dazu: «Es tut mir leid», an das Profil ihres Mannes gerichtet. Und weiter: «Du hast so hart gearbeitet.»