«Könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das war?»

Dass diese Strategie allerdings nicht immer eine praktikable Lösung darstellt, machte Matt Damon in seinen weiteren Ausführungen zu dem Thema deutlich. «Ich musste einmal Scarlett Johansson küssen - könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das war?», fragte er scherzhaft in die Runde. Dass er die Situation bei den Dreharbeiten zum Film «Wir kaufen einen Zoo» im Jahr 2011 als «schrecklich» erinnere, habe damit zu tun, dass er und Johansson (38) seinerzeit nicht mit Nahaufnahmen zu einer bereits abgedrehten Kuss-Szene gerechnet hätten. In der Drehpause habe sich seine ahnungslose Drehpartnerin daher ausgerechnet für ein Zwiebelsandwich entschieden.