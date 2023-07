Auftritt mit Seltenheitswert: Bei der «Oppenheimer»-Premiere in Paris hat Hollywood-Star Matt Damon (52) mit der Wahl seiner Begleitungen überrascht. Auf dem roten Teppich zeigte er sich am Dienstag (11. Juli) in Gesellschaft seiner Töchter Stella (12) und Gia (14) sowie seiner Stieftochter Alexia (24) - und zwei Freunden der Mädchen. Mit strahlenden Gesichtern posierte die Gruppe im Kino Le Grand Rex mit Damon in der Mitte für die Fotografen.