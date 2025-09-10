Matt Damon und Ben Affleck feiern Reunion in Thriller «The Rip»

Matt Damon (54) und Ben Affleck (53) arbeiten erneut für einen Film zusammen. Die beiden treffen im Thriller «The Rip» aufeinander, der ab dem 16. Januar 2026 bei Netflix zu sehen ist. Vorab veröffentlichte der Streamingdienst einen Trailer.
Matt Damon und Ben Affleck als Miami–Cops
In «The Rip» schlüpfen Matt Damon und Ben Affleck in die Rollen zweier Polizisten in Miami. Damon spielt den Leutnant Dane Dumars, Affleck den Kriminalmeister J.D. Byrne. Ihr Team entdeckt in einem heruntergekommenen Haus mehrere Millionen Bargeld. Doch das Misstrauen untereinander wächst – vor allem, als Unbeteiligte von der Summe erfahren. Niemand weiss mehr, wem wirklich vertraut werden kann.
Neben den Schauspielkollegen übernehmen Teyana Taylor, Steven Yeun, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins und Kyle Chandler weitere Rollen. Damon und Affleck fungieren zudem als Produzenten des Thrillers. Ebenfalls an der Produktion beteiligt sind Dani Bernfeld sowie Luciana Damon. Als Executive Producer treten Kevin Halloran und Michael Joe für Artists Equity auf, die Produktionsfirma von Damon und Affleck. Regie führt Joe Carnahan, der auch das Drehbuch verantwortet.
Nach fünf Jahren wieder zu zweit vor der Kamera
Carnahan war vor allem von der Dynamik seiner beiden Hauptdarsteller angetan. Dem Netflix–Portal «Tudum» sagte er: «Da sind diese beiden Männer, die seit über 30 Jahren weltberühmt sind und eine wunderbare Freundschaft und Brüderlichkeit verbindet. Diese Männer sind einfach so begabt und liebenswert und talentiert und offen.»
Matt Damon und Ben Affleck standen schon oft gemeinsam vor der Kamera. Als Duo wurden sie vor allem durch das Drama «Good Will Hunting» bekannt. Reunions feierten sie danach etwa bei Kevin Smiths Fantasy–Komödie Dogma und zuletzt 2021 bei dem historischen Drama «The Last Duel».