Matt Damon und Cillian Murphy glänzen bei der Eröffnung der Berlinale

Reichlich Star–Power vor dem Berlinale Palast

Neben den beiden Hollywoodstars und Jury–Präsidentin Lupita Nyong'o (40) war auf dem roten Teppich am Donnerstagabend wie gewohnt jede Menge deutsche Film–Prominenz vertreten. So liefen etwa Iris Berben (73), Veronica Ferres (58), Heike Makatsch (52), Jella Haase (31), Lars Eidinger (48) und Wim Wenders (78) vor dem Berlinale Palast am Berliner Potsdamer Platz an den anwesenden Fotografen vorbei. Das deutsche Model Toni Garrn (31) begeisterte in einem auffälligen, zitronengelben Kleid.