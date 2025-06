Matt Reeves hat das Drehbuch zu «The Batman 2» fertiggestellt

James Gunn verteidigt Matt Reeves

Gunn, der neue kreative Kopf des DC–Universums, nahm Reeves kürzlich in einem Interview mit «Entertainment Weekly» gegen die Kritik der Fans in Schutz. «Lasst Matt in Ruhe, denn es ist so: Lasst den Mann das Drehbuch in der Zeit schreiben, die er braucht.»