Matt Smith: Seltener Auftritt mit Schwester Laura

Lässig versus glamourös

Der «Doctor Who»–Star präsentierte sich gewohnt stylisch in einer Lederjacke und setzte mit einer Sonnenbrille einen coolen Akzent. Seine Schwester, die laut «Daily Mail» als Tänzerin arbeitet, wählte für den Abend ein auffälliges rosa Paillettenkleid mit Federdetails und kombinierte dazu silberne High Heels. Die Geschwister scheinen ein inniges Verhältnis zu haben. Ein Instagram–Clip deutet an, dass die beiden auch Matt Smiths Geburtstag am 28. Oktober gemeinsam zelebriert haben.