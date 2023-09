Matteo Bocelli: «Mein Vater war überrascht, als er mein Album hörte»

Sie haben Ihr erstes Album «Matteo» veröffentlicht. Warum ist es nach Ihnen benannt?

Matteo Bocelli: Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, an meinem Debütalbum zu arbeiten und ich freue mich sehr, dass die Fans es endlich hören können. Die Arbeit an diesem Album war für mich ein grossartiges Ventil in einer Phase meines Lebens, in der ich eine enorme kreative und emotionale Entwicklung durchgemacht habe. Ich konnte all meine Gefühle und Emotionen zu Papier bringen und in dieses Projekt eintauchen. Ich habe das Gefühl, dass ein Album entstanden ist, das mich der Welt vorstellt und es anderen ermöglicht, mich ein wenig besser kennenzulernen. Aus diesem Grund wollte ich das Album «Matteo» nennen, weil ich das Gefühl habe, dass es die richtige Art ist, mich vorzustellen.