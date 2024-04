«Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?»

Matthew McConaughey: Nostalgische Erinnerungen an Dreh mit Kate Hudson

Vor über 20 Jahren begeisterte Matthew McConaughey zusammen mit Kate Hudson in der Romantikkomödie «Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?» auf der Kinoleinwand. Rückblickend erklärt der Hollywood–Star, warum der Film so gut funktionierte.