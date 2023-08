Matthew McConaughey und seine Familie organisieren Hilfe für Maui

«Wir sind dankbar, dass wir dabei helfen können, diese wichtigen Dinge zu den Kindern und Familien zu bringen, die sie benötigen», heisst es in dem Kommentar zum Video. Die Organisation, mit der Familie McConaughey zusammenarbeitet, kooperiert auf Maui mit Partnern vor Ort. Diese würden genau wissen, was die Menschen dort nach den verheerenden Waldbränden am dringendsten brauchen, so der 53-Jährige im Video. Zudem baten die beiden McConaugheys darum, die Organsiation «Baby2Baby» mit Spenden zu unterstützen.