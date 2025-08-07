Matthew McConaughey verlor «Titanic»-Rolle wegen einer Kleinigkeit

Die Chemie mit Kate Winslet stimmte

«Wir brachten ihn rein, um eine Szene mit Kate [Winslet] zu spielen. Man will die Chemie prüfen, nicht nur wie die Leute vor der Kamera aussehen, sondern wie sie miteinander agieren», schreibt Landau in seinen Aufzeichnungen. Die Chemie zwischen McConaughey und Winslet stimmte offenbar: «Kate war angetan von Matthew, seiner Präsenz und seinem Charme.»