Matthew McConaugheys Frau Camila erlebt Horrorflug

«Nach zwei vollen Reisetagen» sei sie «mit Dankbarkeit» an ihrem Ziel angekommen, lautet die Bildunterschrift zu einem Foto, das Alves McConaughey beim Essen zeigt. Während sie um Mitternacht die erste Mahlzeit des Tages einnehme, bete sie in Dankbarkeit. Sie denke «an alle, die auf diesem Flug waren». Insbesondere an «die sieben Passagiere, die ins Krankenhaus mussten und an die gesamte Crew, die uns sicher zur Landung gebracht hat». Der Tag sei «sehr ereignisreich» gewesen.