Matthew Perry beigesetzt: «Friends»-Stars kamen zu seiner Beerdigung

Matthew Perry, der durch seine «Friends»–Rolle des Chandler Bing berühmt wurde, war laut US–Berichten am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache nicht geklärt. Sein Leichnam ist bereits am 30. Oktober für die Beerdigung freigegeben worden. Der Schauspieler war nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder.