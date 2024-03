Matthew Perry: Diese Personen begünstigt er in seinem Testament

Matthew Perry wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Laut Untersuchungsbericht der Polizei sei der Tod durch «akute Auswirkungen von Ketamin» verursacht worden sein. Schlussendlich sei Perry ertrunken. Ausserdem wurde bei dem Star eine koronare Herzerkrankung festgestellt. In seinem Blut fanden sich Spuren von Buprenorphin, einem stark wirkendes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide.