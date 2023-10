Matthew Perry: Ein Leben zwischen «Friends»-Erfolg und Drogenproblemen

Trotz seines Erfolgs kämpfte Perry hinter den Kulissen mit Drogenproblemen. Auch am Set war er häufig betrunken. Er sagte 2016 gegenüber dem britischen BBC Radio 2, dass er sich an grosse Teile der «Friends»–Dreharbeiten nicht mehr erinnern könne. 2013 schilderte er: «Ich hatte ein grosses Problem mit Alkohol und Tabletten und konnte nicht damit aufhören. Irgendwann wurde es so schlimm, dass ich es nicht mehr verbergen konnte, und dann wussten es alle.» Mit seinen Problemen gingen etwa grosse Gewichtsschwankungen einher, die sich in den einzelnen Staffeln widerspiegeln. In der «Friends»–Reunion, die 2021 mit allen Darstellern in einem TV–Special gefeiert wurde, erklärte der Schauspieler, wie schwer ihm teilweise die Dreharbeiten an der Kultserie gefallen seien. «Wenn das Publikum nicht gelacht hat, fühlte es sich für mich so an, als würde ich sterben.»