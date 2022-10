Matthew Perry: Jennifer Aniston sprach ihn auf sein Alkohol-Problem an

In seinen Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» spricht Schauspieler Matthew Perry (53) offen wie nie über seine schweren Suchtprobleme. Viele Jahre kämpfte der «Friends»-Star mit Alkohol- und Tablettensucht. Vor der Veröffentlichung des Buchs am 1. November hat Perry sich nun mit US-Journalistin Diane Sawyer (76) zum Interview getroffen. In einem Vorab-Clip spricht er unter anderem über den «beängstigenden» Moment, als «Friends»-Kollegin Jennifer Aniston (53) ihn auf sein Alkoholproblem ansprach.