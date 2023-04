Matthew Perry (53) will einen geschmacklosen Satz über Keanu Reeves (58) in künftigen Ausgaben seiner Autobiografie streichen. Das versprach der «Friends»-Star laut der «Los Angeles Times» am Wochenende bei einem Bücherfestival, das die Zeitung veranstaltete. «Ich habe eine dumme Sache gesagt», gestand Perry. «Es war gemein, so etwas zu tun.»