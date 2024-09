Matthew Perry: Versorgte ihn ein Hollywood-Drogenring mit Ketamin?

Die gesamte Doku «TMZ Investigates Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring» werde am Montag, dem 16. September, auf dem Sender Fox ausgestrahlt. Unter anderem kommen darin auch Stars wie Kelly Osbourne (39) zu Wort, die offen über Ärzte spricht, die gegen Zahlungen Rezepte an prominente Drogenabhängige ausstellen. Es sei ein Millionengeschäft. Auch der «Jackass»–Star und Ex–Süchtige Brandon Novak (45) bestätigt genau diese Vorgehensweise. Er selbst habe in Arztpraxen gegen Geld Drogen erhalten. Auch ganze Rehazentren seien in dieses Netzwerk eingebunden.