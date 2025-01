Matthew Perry versteckte Notiz für Lisa Kudrow

Perry schenkte Kudrow als Abschiedsgeschenk am Set ein Glas für Kekse. Das Requisit, das auch Teil einer Szene mit Kudrow gewesen war, bekam sie an ihrem letzten Drehtag von ihrem Kollegen. Der Darsteller des Chandler Bing hatte in dem Glas sogar eine persönliche Notiz hinterlassen, die Kudrow komplett vergessen hatte und nun wiederfand. «Ich hatte vor kurzem die Notiz gefunden, die er für mich darin hatte», erzählte Kudrow in der YouTube–Show. «Ich hatte ihn nicht geöffnet oder hineingeschaut. Aber ja, das hat er. Er hatte einen Zettel drin und ich hatte ihn vergessen.»