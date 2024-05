Matthias Opdenhövel: Der Tausendsassa des deutschen Fernsehens

Seit seiner Rückkehr ist Opdi neben Joko Winterscheidt (45), Klaas Heufer–Umlauf (40) und Steven Gätjen (51) eine der Allzweckwaffen in Unterföhring. Opdenhövel, der seit 2012 mit seiner Ehefrau Alexandra verheiratet ist und zwei Söhne hat, führte etwa seither durch die «ran Bundesliga» und gerade erst wieder durch die aktuellste «The Masked Singer»–Staffel – ein Format, das in Sachen Moderation schon seit Erstausstrahlung im Jahr 2019 fest in seiner Hand ist. Eine weitere Sendung der Gruppe mit Opdenhövel war in den letzten Jahren zudem etwa auch «Zervakis & Opdenhövel. Live.» Das Magazin an der Seite von Linda Zervakis (48) wurde Ende 2023 jedoch nach 77 Ausgaben von ProSieben eingestellt.