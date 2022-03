Matthias Opdenhövel hat Corona: Was passiert mit «The Masked Singer»?

Matthias Opdenhövel (51) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Moderator am gestrigen Mittwoch bei Instagram bekannt. Damit wurde er binnen weniger Wochen zum zweiten Mal positiv auf das Virus getestet. Linda Zervakis (46) musste deshalb am Abend alleine das Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.» moderieren. Hat die Corona-Erkrankung, die der Moderator in seinem Instagram-Post als «ordentlich» bezeichnet, auch Auswirkungen auf seine Moderation von «The Masked Singer», das bald in die sechste Staffel geht?