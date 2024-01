Matthias Opdenhövel kehrt mit «Hast du Töne?» zurück

So funktioniert die Show

Bei der Neuauflage der Musik–Sendung wird laut Pressemitteilung das Musikwissen von drei Promi–Duos in mehreren Spielrunden auf den Prüfstand gestellt. Wer erkennt die Songs an den ersten Tönen oder im Schnelldurchlauf oder nur anhand eines einzigen Instruments? «Mit ‹Hast Du Töne?› setzen wir nach dem erfolgreichen ‹Das 1%–Quiz› und ‹The Floor› auf eine weitere starke Quiz–Marke für die Sat.1–Prime–Time am Donnerstag», erklärt Sat.1 –Senderchef Marc Rasmus. Los geht es bereits im Frühjahr 2024 in Sat.1 und auf Joyn.