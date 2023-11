Matthias Opdenhövel moderiert neue Sat.1-Show «The Floor»

Darum geht es bei «The Floor»

In «The Floor» treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten auf einem riesigen LED–Boden in Quizduellen gegeneinander an. Der Boden ist in einhundert gleich grosse Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet repräsentieren. Ein zufällig gewählter Kandidat fordert dann einen benachbarten Mitstreiter in einem Duell heraus. Wer gewinnt, übernimmt alle Felder des Gegners oder der Gegnerin. Der Verlierer muss das Spiel an dieser Stelle verlassen.