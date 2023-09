Matthias Reim: Eine Reise «zurück in die Zukunft»

Ihr neuestes Album «Die Höhepunkte der Arena–Konzerte» fasst die grössten Hits Ihrer Live–Konzerte zusammen. Was sind Ihre persönlichen Höhepunkte aus dieser Zeit?

Matthias Reim: Es gibt so viele Höhepunkte! Man bekommt einen Eindruck davon, wie es sich ungefähr anhört – am besten aber muss man es natürlich live erlebt haben. Und so seltsam es klingen mag: Für mich ist die Zugabe immer ein ganz toller Moment. Denn ich liebe ‹Verdammt, ich lieb› Dich' immer noch genauso wie am ersten Tag. Ich habe den Song mittlerweile bestimmt um die 5.000 Mal in meinem Leben gesungen, und es wird einfach nie langweilig. Da stehen dann die Mutter mit der sechsjährigen Tochter, und Oma und Opa womöglich noch daneben und man sieht wie es Generationen verbindet. Die Begeisterung, die dieser Song immer noch auslösen kann, ist für mich so ein Glücksmoment, dass ich nach wie vor sagen würde, mein schönster Moment ist genau dieser.