Matthias Reim (64) verschiebt sein Konzert am 20. August im Spreeauenpark in Cottbus noch einmal - diesmal allerdings nur von draussen nach drinnen. Wegen der angekündigten Wetterlage hat der Veranstalter Semmel Concerts sich dazu entschlossen, das Outdoor-Event in die Stadthalle zu verlegen, wie es auf Instagram heisst.