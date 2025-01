Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee stellen stolz gemeinsamen Film vor

Streaminganbieter Netflix hat am Mittwochabend im Rahmen seines weltweiten Events «Next on Netflix» auch die anstehenden deutschen Highlights für das Jahr 2025 vorgestellt. Zu den diversen Serien–, Reality– und Film– sowie Doku–Produktionen zählt auch der Mystery–Thriller «Brick». Wie schon in dem Heist–Movie «Army of Thieves» vereint Netflix auch mit «Brick» das Promipaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) vor der Kamera. Die beiden liessen es sich folglich auch nicht nehmen, das neue gemeinschaftliche Filmprojekt bei der Event–Show in Berlin vorzustellen.