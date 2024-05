Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee legen eleganten Auftritt hin

Schweighöfer, der zuletzt im Oscar–Erfolg «Oppenheimer» zu sehen war, erschien bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in einem schwarzen Zweireiher mit weitem Bein und passender Fliege. Die runde Brille und die silberne Clutch komplementierten seinen Look. Ruby O. Fee begeisterte in einem silbernen Kleid mit auffälligem Dekolleté. Arm in Arm posierte das Schauspieler–Paar für die Fotografen.