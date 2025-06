Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Trailer zu ihrem neuen Thriller

Und auch im Kino treten Schweighöfer und seine Partnerin bald erneut gemeinsam auf. Am 13. November 2025 startet «Das Leben der Wünsche» in den Lichtspielhäusern. Schweighöfer gibt darin einen verzweifelten Familienvater, dem plötzlich die Chance gegeben wird, all seine Wünsche in die Realität umzusetzen. Zum namhaften Cast gehören daneben Henry Hübchen, Benno Fürmann und Verena Altenberger.