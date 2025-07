Matty Healys Mutter: Froh, nicht Taylor Swifts Schwiegermutter zu sein

Schliesslich fügte Welch eine besonders pikante Bemerkung hinzu: «Sie – hör zu, du darfst nichts sagen, und dann schreibt sie ein ganzes Album darüber.» Diese Aussage bezieht sich auf Swifts Album «The Tortured Poets Department», das mehrere Songs enthält, die scheinbar von der Beziehung zu Healy handeln, darunter «Guilty as Sin?», «Fresh Out the Slammer» und «I Can Fix Him (No Really I Can)».