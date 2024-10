Matze Hielscher: «Mir ist es wichtig, mich mit Menschen zu verbinden»

Welches Gespräch hat Sie am meisten berührt?

Hielscher: Da gibt es nicht das eine Gespräch. Das Letzte, was mich sehr berührt hat, war das Gespräch mit Giovanni Zarrella. Wir sprachen über die Höhen und Tiefen seiner Karriere. Am Ende ging es um Ängste und er erzählte mir, dass sich seine Mama, eine Italienerin, die seit 60 Jahren in Deutschland lebt, extrem Sorgen um ihre Zukunft in diesem Land macht, weil sie die politischen Entwicklungen so beunruhigen. Giovanni kamen die Tränen und mir auch.