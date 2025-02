Maurice Dziwak: «Gewinnen bedeutet, an seine Grenzen zu gehen»

Haben Sie das Gefühl, dass sich Edith Stehfest manipulativ verhält? Vor allem, was Timur angeht?

Dziwak: Jeder sieht ja, was im Fernseher so passiert. Und jeder soll sich seine Meinung drüber bilden. Ich habe mit Edith viel Zeit verbracht und ich kann sagen, wir hatten auch tolle Gespräche. Was Edith jetzt mit anderen spricht, kann ich schlecht beurteilen. Aber ich kann nur so viel sagen, dass wir trotzdem overall eine coole Truppe waren, dass wir eine schöne Zeit hatten, dass uns das alle generell verbindet miteinander. Ich war immer der Typ, der gesagt hat, wir sollten zusammenhalten, anstatt gegeneinander zu agieren. Und eher Freude und Spass am Leben haben.