Maurice Dziwak wird wieder Vater

In der fünften Folge der Joyn–Show «Die Abrechnung – der Promi–Showdown» hat Maurice Dziwak (27) eine freudige Neuigkeit ausgeplaudert: Der Realitystar und seine Freundin Leandra erwarten ihr zweites Kind.
Dziwak und seine Partnerin sind seit 2022 zusammen, die beiden haben bereits einen kleinen Sohn. Im Einzelinterview spricht der ehemalige Teilnehmer von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» über sein neues Glück: «Gott ist gut zu uns. Richtig gut.»
Die überraschende Neuigkeit kam während eines wenig schmeichelhaften Gesprächs mit Sam Dylan ans Licht. Dylan fragte Dziwak geradeheraus, warum er nicht mehr so trainiert sei wie früher. «Gerade aktuell auch schwierig», antwortete Maurice daraufhin geheimnisvoll. Und gab schliesslich zu: «Wir sind wieder auf dem Weg.»
Auf Nachfrage der anderen Kandidatinnen bestätigte Dziwak, dass seine Partnerin wieder schwanger sei. Zu den ersten Gratulantinnen im Format zählt Kate Merlan, die sich ehrlich mitfreute: «Süss, Glückwunsch! Dann wird's ja wirklich ne Grossfamilie bald.»
Auch auf Social Media ist die Freude gross. Unter einem früheren Instagram–Post zur ersten Schwangerschaft seiner Partnerin fanden sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche, darunter Kommentare wie: «So schön – alles Gute für Kind Nummer zwei!»
Lästereien hinter den Kulissen
Doch nicht alle Mitstreiter teilen die Freude. Sam Dylan und Matthias Mangiapane nutzten die Nachricht prompt für Sticheleien. Mangiapane kommentierte wenig charmant: «Also, kriegt der noch einen Braten! Und dann leben die komplett von Reality–TV, die Schratzen, er und die Olle.»