«Maus-Show» vs. «Guinness»-Show: Wer gewann das Samstagabend-Duell?

Lara Mandoki (35), eine der Hauptdarstellerinnen der Krimireihe, die seit 2019 zum festen Ensemble gehört, befindet sich derzeit allerdings auf Abschiedstour aus der Reihe. «Ich habe insgesamt 15 ‹Erzgebirgskrimis› gedreht. ‹Erzgebirgskrimi: Über die Grenze› ist der 13. Es folgen also noch zwei Filme mit mir», sagte sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Ihre Entscheidung, nach vielen Jahren auszusteigen, habe sie bewusst gefällt: «Die Reihe wurde zuletzt von zwei auf drei Filme im Jahr erweitert, und das hätte für mich bedeutet, kaum andere Projekte machen zu können.»