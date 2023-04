Max: Ein Streamingdienst zwischen «Harry Potter» und «Game of Thrones»

George R. R. Martin (74), der Mann hinter den Geschichten aus «Game of Thrones» und dem Prequel «House of the Dragon» ist daneben einer der leitenden Produzenten eines weiteren «GoT»-Spin-offs. Er wird ausserdem neben Ira Parker die Drehbücher für «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» schreiben. Die Serie basiert auf Martins «Tales of Dunk and Egg»-Erzählungen.