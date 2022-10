Max Giesinger & Michael Schulte: Darum treten sie bei «The Voice» auf

Im gemeinsamen Song gehe es darum, «dass man im Prozess des Älter- bzw. Erwachsenwerdens irgendwie anfängt, alles viel zu ernst zu nehmen, dass man immer nur noch an Morgen denkt, Ängste entwickelt und eigentlich all die Eigenschaften verliert, die das Kindsein so ausmachen», erklärt Max Giesinger zur Single. «More To This Life» repräsentiere eigentlich genau den Stil, «den wir schon immer hatten, wenn wir gemeinsam Musik gemacht haben», ergänzt Michael Schulte. «Der war immer ein bisschen akustischer, das waren meistens nur zwei Gitarren und zwei Stimmen. Genau das wollten wir einfangen.»