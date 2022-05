Max Giesinger: So steht es um seine Familienplanung

«Vier Einhalb» ist eine Deluxe-Version Ihres letzten Albums «Vier» - sieben neue Songs sind darauf zu hören. Wie kam es dazu? Warum eine Fortsetzung und keine neue Platte?

Max Giesinger: «Vier» hat sich wie ein kleiner Neuanfang angefühlt. Ich habe die Platte in einer Zeit geschrieben, in der ich mich offener und intensiver mit diversen Themen auseinandergesetzt habe als jemals zuvor. Und das Musikmachen war ein wichtiger Teil davon. Letztes Jahr bin ich mit zwei Freunden in die Eifel gefahren und wir haben uns in eine abgeschiedene Hütte zurückgezogen, um Musik zu machen. Und es war krass, wie all die Themen, über die ich mir Gedanken gemacht habe, plötzlich rauskamen und zu Songs wurden. Bei den sieben neuen Songs, die auf «Vier Einhalb» zu finden sind, war das ganz ähnlich. Für mich gehören sie zum selben Prozess, deswegen hat es für mich Sinn ergeben, alle auf einer Deluxe-Platte zu versammeln.