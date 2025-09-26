Max Giesinger über Ex-Beziehung: «Dankbar für die wunderschöne Zeit»

Sie haben gelernt, loszulassen und Sachen hinter sich zu lassen, zum Beispiel Ihre alte Wohngegend. Wie haben Sie dort gelebt und wie leben Sie jetzt?

Giesinger: Das war gar nicht so einfach, und ich ertappe mich auch heute noch dabei, wie ich ganz nostalgisch durch meine geliebte Schanze laufe. Ich hab dort in einer kleinen Altbauwohnung gewohnt – und das Schöne war: Neben mir, über mir, ein Haus weiter wohnten meine besten Freunde. Das war schon besonders. Aber irgendwann hab ich mich nach mehr Ruhe gesehnt, denn in der Schanze geht ja immer der Punk ab. Jetzt lebe ich etwas ruhiger, geniesse den Kaffee auf meiner Terrasse – und bin trotzdem in fünf Minuten mit dem Auto wieder in meiner alten Ecke.