«Maxton Hall»: Offizieller Trailer verspricht Drama und Liebe

In dem Trailer ist Ruby mit den Worten zu hören: «Manche Träume sind so schön, dass man die Zeit anhalten möchte. Und manchmal reicht eine Sekunde, um sie in einen Albtraum zu verwandeln.» Sie versucht, Abstand zu gewinnen, doch James setzt alles daran, sie zurückzugewinnen. Zusätzliche Herausforderungen bringen offenbar eine weitere Frau sowie Widerstand aus James' Familie mit sich, wie aus dem Trailer hervorgeht.