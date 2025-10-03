«Maxton Hall»: Offizieller Trailer verspricht Drama und Liebe

Die Serie «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» bescherte Prime Video im vergangenen Jahr einen beachtlichen nationalen und internationalen Erfolg. Nun präsentiert der Streamingdienst den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel.
Darum geht's in der zweiten «Maxton Hall»–Staffel
Wie aus der Handlungsbeschreibung von Prime Video hervorgeht, finden sich in der zweiten Staffel von «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» Ruby Bell (Harriet Herbig–Matten, 22) und James Beaufort (Damian Hardung, 27) erneut zwischen Liebe und Konflikten wieder. Ihre Beziehung gerät in Staffel zwei durch einen Schicksalsschlag in James' Familie ins Wanken. James selbst konfrontiert Ruby mit einer harten Realität.
In dem Trailer ist Ruby mit den Worten zu hören: «Manche Träume sind so schön, dass man die Zeit anhalten möchte. Und manchmal reicht eine Sekunde, um sie in einen Albtraum zu verwandeln.» Sie versucht, Abstand zu gewinnen, doch James setzt alles daran, sie zurückzugewinnen. Zusätzliche Herausforderungen bringen offenbar eine weitere Frau sowie Widerstand aus James' Familie mit sich, wie aus dem Trailer hervorgeht.
Startdatum der zweiten Staffel von «Maxton Hall»
Der Starttermin für die neue Staffel steht bereits fest: Die ersten Folgen der sechsteiligen Staffel von «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» sind ab dem 7. November 2025 bei Prime Video abrufbar. Anschliessend erscheint wöchentlich eine neue Folge bis zum Finale am 28. November.
Die Young–Adult–Serie basiert auf der «Save»–Bücherreihe der Autorin Mona Kasten. Die erste Staffel von «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» startete am 9. Mai 2024 bei Prime Video und avancierte sofort zur weltweit beliebtesten Serie des Streamingdienstes. In über 120 Regionen belegte sie die Nummer eins in den Prime–Video–Charts. Auch eine dritte Staffel wurde bereits bestellt.