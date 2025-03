«Maxton Hall»: Zweite Staffel startet Ende des Jahres

«Eine Menge Trauer und Trauma»

Im Podcast «Short Take» von German Films erklärte Hardung vor rund einem Monat, dass die neuen Folgen der Amazon–Serie düsterer und emotional intensiver sind als in Staffel eins. «Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur», kündigte er an. Sich in die psychische Belastung seines Charakters zu fühlen, «hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich dachte: ‹Ich weiss nicht, ob das noch gesund ist.›»