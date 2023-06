Dass Jugendliche ihren Eltern verheimlichen, wann sie das erste Mal mit einer anderen Person intim werden, ist wohl ganz normal. In einem Interview in der Sendung «Watch What Happens Live With Andy Cohen» hat Schauspielerin Maya Hawke (24) nun offenbart, welche Ausrede sie ihrem berühmten Vater damals aufgetischt hat. Sie habe Ethan Hawke (52) damals erzählt, dass sie zur Therapie gehen würde - stattdessen wollte sie aber «in Wirklichkeit ihre Jungfräulichkeit verlieren».