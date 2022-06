Meadow Walker berichtet von ihrer Abtreibung

Nach dem Supreme-Court-Urteil zum Abtreibungsrecht kochen in den USA die Emotionen hoch. Auch viele Stars melden sich zu der Entscheidung zu Wort. So etwa Meadow Walker (23), die auf Instagram teilte, dass sie 2020 selbst eine Abtreibung hatte. Die Entscheidung des obersten Gerichts sei ein «grosser Rückschritt in der Geschichte» und eine «tiefe Ungerechtigkeit gegenüber Frauen in den Vereinigten Staaten», so die Tochter von Filmstar Paul Walker (1973-2013).