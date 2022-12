Meadow Walker erinnert mit süssem Schwarz-Weiss-Bild an ihren Papa

Auch Walkers Film-Ehefrau erinnert sich

Auch Jordana Brewster (42), die in «The Fast and the Furious» die Ehefrau des Schauspielers gespielt hat, trauerte in den sozialen Medien um Walker. Auf dem dazugehörigen Foto spielt er während einer Drehpause mit Baby Meadow. Dazu schreibt sie unter anderem: «Als er vor neun Jahren starb, konnte ich nicht verstehen, warum und wie jemand so voller Leben so plötzlich sterben konnte.» Auf diesen Post antworte auch Meadow: «Ich liebe dich so sehr» und «Unser Engel für immer, meine liebste Seele.»