Meadow Walker schaut gerne die Filme ihres verstorbenen Vaters

«Man sagt immer, dass das Erste, das man über jemanden vergisst, dessen Stimme ist, ich habe also genug Glück, seine Stimme in vielen Filmen zu haben», erzählte Meadow Walker im Rahmen einer Veranstaltung in New York der «Page Six». Sie sehe sich gerne nachts die Filme ihres Vaters an. «Es macht mir Freude, über ihn zu sprechen und seinen Geist am Leben zu halten», erklärte das Model weiter.