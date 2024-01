«Mean Girls - Der Girls Club»: Die Plastics haben ihren Glanz verloren

Bekanntes Terrain, neue Töne

Das Drehbuch bleibt grösstenteils dem Originalfilm treu: Cady Heron ist neu an der High School, sie besucht zum ersten Mal in ihrem Leben eine öffentliche Schule. Die Teenagerin freundet sich mit ihren Mitschülern Janis und Damien an, die die unsichere Cady in die Welt einer amerikanischen High School einweisen. Bald kommt Cady in Kontakt mit den «Plastics», einer Clique von beliebten Mädchen, und freundet sich mit ihnen an. Janis möchte die Chance nutzen, die «Plastics» mit Cadys Hilfe gegeneinander auszuspielen und Regina George zu ruinieren. Doch dabei wird Cady immer mehr selbst zum «Plastic» und verliebt sich sogar in deren Ex–Freund Aaron Samuels ...