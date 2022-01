Meat Loaf: Vom Meister der Power-Ballade zum «Fight Club»-Prügelknaben

Erst in den 1990ern - und nach einer Versöhnung mit Steinman - erschien das zweite «Bat Out of Hell»-Album. Mit dem Comeback schrieb Meat Loaf damals Musikgeschichte. Die darauf enthaltene Single «I‹d Do Anything for Love (But I Won›t Do That)» bedeutete Meat Loafs ganz grossen Durchbruch - inklusive Grammy-Auszeichnung. Das Album hielt sich in Deutschland, Grossbritannien und den USA monatelang an der Spitze der Charts.