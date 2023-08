Simone Mecky-Ballack (47) hat eine neue Liebe gefunden - und macht daraus auch kein Geheimnis. «Wir sind frisch verliebt und glücklich», erklärt sie an der Seite ihres neuen Freundes, Hotel-Millionär Heiko Grote (55), im Interview mit der Zeitschrift «Bunte». Die Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack (46) hatte erst Mitte Juli verkündet, sich von ihrem zweiten Ehemann Andreas Mecky (50) getrennt zu haben. «Heiko und ich gehen unsere Beziehung jetzt Schritt für Schritt an und als Nächstes werden sich erst mal unsere Kinder gegenseitig kennenlernen», so Ballack weiter.