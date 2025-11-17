Medien: Die Kessler-Zwillinge sind tot

Alice und Ellen Kessler, besser bekannt als die Kessler–Zwillinge, sind laut eines Medienberichts im Alter von 89 Jahren gemeinsam gestorben. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, habe es an ihrem Wohnort in München einen Einsatz der Kriminalpolizei gegeben. Genauere Informationen zur Todesursache oder zum Todeszeitpunkt liegen aktuell noch nicht vor.