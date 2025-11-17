Schweizer Illustrierte Logo

Angeblicher Polizeieinsatz in München

Medien: Die Kessler-Zwillinge sind tot

Die berühmten Kessler–Zwillinge sind laut eines Medienberichts gemeinsam in München verstorben. Alice und Ellen Kessler wurden 89 Jahre alt.

Die Kessler-Zwillinge gemeinsam im Jahr 2014 in München.
Die Kessler-Zwillinge gemeinsam im Jahr 2014 in München. Joerg Koch/Getty Images

Alice und Ellen Kessler, besser bekannt als die Kessler–Zwillinge, sind laut eines Medienberichts im Alter von 89 Jahren gemeinsam gestorben. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, habe es an ihrem Wohnort in München einen Einsatz der Kriminalpolizei gegeben. Genauere Informationen zur Todesursache oder zum Todeszeitpunkt liegen aktuell noch nicht vor.

Alice und Ellen Kessler, die am 20. August 1936 in Sachsen geboren wurden, prägten als Sängerinnen, Tänzerinnen und Entertainerinnen über Jahrzehnte das europäische Showgeschäft. Von ihren frühen Erfolgen im Pariser Lido über TV–Auftritte in Italien, Frankreich und den USA bis hin zu Filmrollen und Musicalengagements galten sie als internationale Grössen der Unterhaltung.

Von SpotOn vor 1 Stunde
